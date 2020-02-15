2020-02-15T14:10:12+03:00
Общество

Пушков оценил заявление британского МИДа о словах Путина, что в России останутся понятия "мама" и "папа"

В ответ на слова российского лидера Форин-офис призвал мир бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств
Ася КУЗНЕЦОВА
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Алексей Пушков считает, что "не вполне понятен" пафос заявления МИДа БританииАлексей Пушков считает, что "не вполне понятен" пафос заявления МИДа БританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил в своём Twitter призыв Министерства иностранных дел Великобритании к миру бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств в ответ на слова Путина о "маме и папе".

Пушков считает, что "не вполне понятен" пафос заявления МИДа. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике также заявил, что Россия ничего не навязывает остальному миру, но и не примет чуждых своей культуре понятий.

- МИД Британии счёл нужным сделать заявление в ответ на слова Путина о приверженности традиционным терминам «мама и папа». Не вполне понятен пафос заявления: хотят иметь «родителей 1 и 2» и детей без пола - их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем, - заявил сенатор в своей социальной сети.

На встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию президент Путин заявил, что пока он остаётся главой государства, в России не будет "родителя номер 1" и "родителя номер 2", а только "мама" и "папа".

- Великобритания продолжает отстаивать права представителей ЛГБТ по всему миру. Мы призываем международное сообщество бороться с дискриминацией представителей ЛГБТ и развивать многообразность и толерантность. Мы гордимся тем, что однополые браки в Великобритании законны и приветствуются, - заявили в МИДе Британии на фоне слов Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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