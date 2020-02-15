Вице-президент Союза биатлонистов России: до Устюгова не могут дозвониться

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:00:48+03:00

Евгений Устюгов дисквалифицирован на два года, все результаты его спортивного сезона - 2013-2014, включая Олимпиаду в Сочи, аннулируются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он также назвал дисквалификацию спортсмена серьёзной потерей для биатлонной и олимпийской сборных

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Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту Сергей Чепиков сообщил "Комсомольской правде", что пока не разговаривал с Евгением Устюгов после признания его виновным в допинговом нарушении, поскольку никто не может дозвониться до спортсмена.

- С Евгением я пока не разговаривал, коллеги пытаются до него дозвониться, но пока не получается, - сказал член Правления Союза биатлонистов России.

Он также добавил, что лишение медалей Устюгова - очень серьёзная потеря как для биатлонной, так и для олимпийской сборных.

- Потеря очень серьезная, не только для биатлонной сборной, но и олимпийской. Не известны пока детали: в чем конкретно обвинения, нужно дождаться конкретных материалов и обращаться, конечно, в Спортивный Арбитражный суд, - отметил Чепиков.

Напомним, что биатлониста Евгений Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили золота Олимпиады в Сочи 2014 года. Он дисквалифицирован на два года, все результаты его спортивного сезона - 2013-2014, включая Олимпиаду в Сочи, аннулируются.

По предварительным данным, Устюгова обвиняют в употреблении оксандролона - запрещенного анаболического стероида. После вынесения решения у него есть 21 день, чтобы оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если ему это не удастся, Россия потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи. Тогда первое место займёт сборная Норвегии, завоевавшая 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград, а российская команда с 10 золотыми, 9 серебряными и 9 бронзовыми медалями опустится на третью строчку, уступив еще и Канаде.

ИСТОЧНИК KP.RU