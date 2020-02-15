Эксперт рассказал, насколько больше будет пенсия, если выйти на неё на 10 лет позже

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:14:06+03:00

Если обратиться за пенсией через десять лет после наступления срока выхода на нее, то она вырастет на два с лишним раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал, что россияне могут отказаться от получения страховой пенсии по старости для того, чтобы потом получать пенсию больше.

Он также объяснил в интервью "Российской газете", что соответствующая норма есть в 400-ФЗ "О страховых пенсиях". Сафонов добавил, что по закону пенсию можно не оформлять даже по достижении пенсионного возраста и получить надбавку. Например, отложенная на пять лет пенсия - это плюс 30-40% к установленной по обычному возрасту, - отметил эксперт.

При этом Сафонов также рассказал, что есть случаи, при которых выйти на пенсию, но продолжать работать выгоднее. Тогда гражданину положена и страховая пенсия без ежегодной индексации, и оплата труда.

Также повысить песнию можно временным отказом от её выплаты. Например, устроившись на работу меньше,чем на год.

Когда пенсионер начнёт получать выплаты, их увеличат на все прошедшие за годы работы индексации. Если оформить выплату на 10 лет позже наступления пенсионного возраста, она вырастет в два с лишним раза. Однако сумма страховой пенсии в каждом случае рассчитывается индивидуально.

ИСТОЧНИК KP.RU