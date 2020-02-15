Турцию заподозрили в передаче военной техники боевикам в Сирии
Военно-дипломатический источник заявил, что Турция поставляет на территорию Идлибской зоны деэскалации оружие и военную технику.
По словам источника, Анкара перебрасывает в Идлиб всё новые силы и благодаря ее поставкам боевикам попали американские ПЗРК, которое представляет «главную тревогу». Также он отмечает, что значительная часть этой техники достается группировке «Джабхат ан-Нусра»*.
«И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и тем более в Вашингтоне, теперь не известно» - цитирует РИА Новости источник.
По данным источника, Анкара снабжает террористов униформой своей армии и под видом турецких военнослужащих боевики участвуют в боевых действиях против правительственных войск.
Как сообщал сайт kp.ru, 14 февраля боевики 18 раз за сутки обстреливали населенные пункты в Идлибе. Тем же днем и днем ранее они сбили вертолет ВВС Сирии в провинции Алеппо, в Идлибской зоне деэскалации. За несколько дней до этого, 11 февраля, боевики сирийской вооруженной оппозиции также сбили вертолет сирийской армии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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