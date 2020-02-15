2020-02-15T17:35:51+03:00
Политика

Турцию заподозрили в передаче военной техники боевикам в Сирии

По данным источников, значительная часть вооружения достается группировке «Джабхат ан-Нусра»*
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турцию подозревают в передачи военной техники боевикамТурцию подозревают в передачи военной техники боевикамФото: REUTERS
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Военно-дипломатический источник заявил, что Турция поставляет на территорию Идлибской зоны деэскалации оружие и военную технику.

По словам источника, Анкара перебрасывает в Идлиб всё новые силы и благодаря ее поставкам боевикам попали американские ПЗРК, которое представляет «главную тревогу». Также он отмечает, что значительная часть этой техники достается группировке «Джабхат ан-Нусра»*.

«И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и тем более в Вашингтоне, теперь не известно» - цитирует РИА Новости источник.

По данным источника, Анкара снабжает террористов униформой своей армии и под видом турецких военнослужащих боевики участвуют в боевых действиях против правительственных войск.

Как сообщал сайт kp.ru, 14 февраля боевики 18 раз за сутки обстреливали населенные пункты в Идлибе. Тем же днем и днем ранее они сбили вертолет ВВС Сирии в провинции Алеппо, в Идлибской зоне деэскалации. За несколько дней до этого, 11 февраля, боевики сирийской вооруженной оппозиции также сбили вертолет сирийской армии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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