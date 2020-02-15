2020-02-15T17:52:43+03:00
Спорт

«Никогда не было - и вот опять!»: Губерниев отреагировал на сообщение о лишении Устюгова золота Игр-2014

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о дисквалификации спортсмена
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Никогда не было - и вот опять!»: Губерниев отреагировал на сообщение о лишении Устюгова золота Игр-2014«Никогда не было - и вот опять!»: Губерниев отреагировал на сообщение о лишении Устюгова золота Игр-2014Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Комментатор Дмитрий Губерниев решением Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации и лишении золота Олимпийских игр 2014 года двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгений Устюгов

«Никогда такого не было и вот опять!!!! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи!!! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр 2014!!!!! Весело веселье - тяжело похмелье!!!!», - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, IBU признал российского биатлониста виновным в употреблении оксандролона - запрещенного анаболического стероида и принял решение лишить Устюгова всех результатов с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14.

Как сообщал сайт kp.ru, сам спортсмен заявил, что не удивлен таким решением союза, но намерен действовать до конца. Он сообщил, что уже отправился в австрийский суд и пойдет в «любой другой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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