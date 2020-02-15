2020-02-15T18:10:07+03:00
Политика

Зеленский сообщил о скором создании министерства восстановления Донбасса

По словам украинского лидера, уже существует соответствующий фонд
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский сообщил о скором создании министерства восстановления ДонбассаЗеленский сообщил о скором создании министерства восстановления ДонбассаФото: REUTERS
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На Украине в ближайшее время появится Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава незалежной сообщил, что в стране уже появился соответствующий Фонд восстановления Донбасса и призвал начать привлечение средств, поскольку у фонда будет «два окна: одно для международных партнеров и второе - для украинских инвесторов и доноров».

Зеленский отметил, что основной задачей фонда будет «преодоление последствий войны», а также работа с местным бизнесом и работа с незащищенными слоями населения. По его словам, фонд администрируют Всемирным банком, офисом президента и правительством незалежной.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не намерен общаться и вести переговоры с властями Донецкой и Луганской народных республик, которых он назвал «непризнанными, с точки зрения международного права».

ИСТОЧНИК KP.RU

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