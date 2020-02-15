2020-02-15T18:29:28+03:00
Политика

В Госдуме отреагировали на желание Зеленского провести «выборы в Крыму»

Депутат отметил, что даже для проведения голосования для украинских граждан президент Украины должен будет признать итоги референдума 2014 году
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Госдуме отреагировали на желание Зеленского провести «выборы в Крыму»В Госдуме отреагировали на желание Зеленского провести «выборы в Крыму»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский должен будет публично признать территории Крыма, которые стали субъектом России в 2014 году и «других вариантов быть не может». Так депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского лидера о желании провести на полуострове выборы в октябре 2020 года.

Более того политик отметил, что даже для проведения голосования для украинских граждан он должен будет признать итоги прошедшего в 2014 году референдума.

«Если президент Зеленский очень захочет, то, думаю, у него есть большой шанс провести для своих граждан в Крыму день выборов. Но для этого ему придется проявить свою политическую волю, которая, скорее всего, не понравится ни его соратникам, ни его оппонентам, - в частности, признание российского статуса Крыма», - передает RT слова депутата.

Как писал сайт kp.ru, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава незалежной заявил. что в октябре 2020 года на Украине должны состояться местные выборы и он хочет провести их на всей территории страны, в том числе в ДНР и ЛНР, а также «на территории Крыма».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного в Азовском море украинского судна
В Госдуме отреагировали на желание Зеленского провести «выборы в Крыму»
Зеленский сообщил о скором создании министерства восстановления Донбасса
«Никогда не было - и вот опять!»: Губерниев отреагировал на сообщение о лишении Устюгова золота Игр-2014
Турцию заподозрили в передаче военной техники боевикам в Сирии
Глава МИД ФРГ назвал реализацию Минска условием «полноценного обновления» отношений с Россией
Турецкая делегация прибудет в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе
Зеленский отказался вести переговоры с правительством ЛНР и ДНР
«Беспредел»: Устюгов не удивлен решением IBU о его дисквалификации и лишении золота Игр-2014
Опять мечты: Владимир Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму
Эксперт рассказал, насколько больше будет пенсия, если выйти на неё на 10 лет позже
Вице-президент Союза биатлонистов России: до Устюгова не могут дозвониться
"Я слежу за тобой. Ты из Уханя?" Буффон пошутил над азиатским болельщиком
Китайский центробанк дезинфецирует 4 миллиарда юаней
Пушков оценил заявление британского МИДа о словах Путина, что в России останутся понятия "мама" и "папа"
Макрон: Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Первую смерть в Европе от коронавируса зафиксировали во Франции
Около 2 миллионов россиян употребляют наркотики