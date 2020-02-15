В Госдуме отреагировали на желание Зеленского провести «выборы в Крыму»

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:29:28+03:00

Депутат отметил, что даже для проведения голосования для украинских граждан президент Украины должен будет признать итоги референдума 2014 году

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский должен будет публично признать территории Крыма, которые стали субъектом России в 2014 году и «других вариантов быть не может». Так депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского лидера о желании провести на полуострове выборы в октябре 2020 года.

Более того политик отметил, что даже для проведения голосования для украинских граждан он должен будет признать итоги прошедшего в 2014 году референдума.

«Если президент Зеленский очень захочет, то, думаю, у него есть большой шанс провести для своих граждан в Крыму день выборов. Но для этого ему придется проявить свою политическую волю, которая, скорее всего, не понравится ни его соратникам, ни его оппонентам, - в частности, признание российского статуса Крыма», - передает RT слова депутата.

Как писал сайт kp.ru, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава незалежной заявил. что в октябре 2020 года на Украине должны состояться местные выборы и он хочет провести их на всей территории страны, в том числе в ДНР и ЛНР, а также «на территории Крыма».

ИСТОЧНИК KP.RU