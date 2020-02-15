15 Февр. 2020 2020-02-15T18:50:41+03:00

ФСБ опубликовала видео допроса капитана задержанного в Азовском море украинского судна. Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю

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ФСБ опубликовала кадры допроса капитана судна, задержанного за браконьерство в западной части Азовского моря.

В ходе допроса мужчина сознался в незаконном вылове рыбы и рассказал, что его команда занималась выловом камбалы-калкана при помощи сетей.

Как сообщал сайт kp.ru, 15 февраля в Азовском море задержали небольшое судно с четырьмя украинцами, у которых при себе не было никаких документов. После требований пограничников остановится капитан попытался скрыться. В ФСБ сообщили, что на борту судна нашли 290 экземпляров камбалы и ставную сеть, запрещённую для ловить рыбу.

Судно и экипаж доставили в Керчь, чтобы установить личности задержанных браконьеров, а также разобраться в ситуации.

В прокуратуре на Украине сообщили об открытии уголовного дела по факту задержания российскими пограничниками украинского судна в Азовском море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761044" frameborder="0"></iframe> Допрос капитана задержанного украинского судна.

ИСТОЧНИК KP.RU