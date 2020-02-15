Лавров: У Турции и России хорошие отношения, что не гарантирует согласие во всем
У Турции и России хорошие отношения, но это не гарантирует согласие во всем. Так глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос об отношениях двух стран.
«У нас с Турцией очень хорошие отношения. Это не означает, что мы должны во всем соглашаться. Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами», - сказал российский министр на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам главы дипломатического ведомства, договорённости Москвы и Анкары «никоим образом не предполагают отказ от бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками», и контакты между странами с целью найти пути выполнения договорённостей по Идлибу продолжаются.
Напомним, днем ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкая делегация прибудет в России в понедельник, 17 февраля, где будет обсуждаться ситуация в Идлибе.
Лавров встретился с главой МИД Турции на полях Мюнхенской конференции.
ИСТОЧНИК KP.RU