2020-02-15T19:11:17+03:00
Политика

Лавров: У Турции и России хорошие отношения, что не гарантирует согласие во всем

Глава МИД РФ отметил, что контакты между странами с целью найти пути выполнения договорённостей по Идлибу продолжаются [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров: У Турции и России хорошие отношения, что не гарантирует согласие во всемЛавров: У Турции и России хорошие отношения, что не гарантирует согласие во всемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У Турции и России хорошие отношения, но это не гарантирует согласие во всем. Так глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос об отношениях двух стран.

«У нас с Турцией очень хорошие отношения. Это не означает, что мы должны во всем соглашаться. Я вообще считаю, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами», - сказал российский министр на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы дипломатического ведомства, договорённости Москвы и Анкары «никоим образом не предполагают отказ от бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками», и контакты между странами с целью найти пути выполнения договорённостей по Идлибу продолжаются.

Напомним, днем ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкая делегация прибудет в России в понедельник, 17 февраля, где будет обсуждаться ситуация в Идлибе.

Лавров встретился с главой МИД Турции на полях Мюнхенской конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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