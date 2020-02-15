2020-02-15T21:36:21+03:00
Звезды

Российского художника Павленского задержали в Париже за «бандитизм с применением опасных средств»

Французская полиция разыскивала художника-акциониста больше месяца
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Париже задержали российского художника-акциониста Петра ПавленскогоВ Париже задержали российского художника-акциониста Петра ПавленскогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 15 февраля, в Париже задержали российского художника-акциониста Петра Павленского, опубликовавшего компрометирующее видео, в результате которого с выборов мэра французской столицы снялся кандидат Бенжамен Гриво.

Как сообщает французское издание BFMTV, полиция разыскивала российского художника-акциониста со 2 января за «бандитизм с применением опасных средств».

Отметим, что Бенжамена Гриво считали любимчиком президента Франции Эммануэля Макрона в мэрской гонке, но после публикации видео политику пришлось выйти из предвыборной гонки.

Напомним, в октябре 2018 года Павленский поджег дверь Банка Франции в центре Парижа, после чего содержался в тюрьме Флёри-Мерожис в пригороде французской столицы. Однако в сентябре суд отпустил 13 сентября художника-акциониста из-под стражи под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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