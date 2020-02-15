Израильтянка на предвыборном митинге запустила в Нетаньяху яблоком
Женщину задержала полиция, мотивы ее поступка выясняются
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не пострадалФото: REUTERS
Изменить размер текста:
В израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время предвыборного митинга швырнули яблоко. Инцидент произошел вечером в субботу, 15 февраля, в городе Нетания.
Глава правительства еврейского государства не пострадал, а «метателя» задержала полиция. Нарушительницей оказалась 25-летняя местная жительница, передает 13-й канал израильского телевидения.
ИСТОЧНИК KP.RU