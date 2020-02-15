2020-02-15T23:58:58+03:00
В мире

Израильтянка на предвыборном митинге запустила в Нетаньяху яблоком

Женщину задержала полиция, мотивы ее поступка выясняются
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не пострадалПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не пострадалФото: REUTERS
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В израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время предвыборного митинга швырнули яблоко. Инцидент произошел вечером в субботу, 15 февраля, в городе Нетания.

Глава правительства еврейского государства не пострадал, а «метателя» задержала полиция. Нарушительницей оказалась 25-летняя местная жительница, передает 13-й канал израильского телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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