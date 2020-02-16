США запустили ракету Antares с грузовиком Cygnus

16 Февр. 2020 2020-02-16T00:58:46+03:00

Запуск с космодрома Уоллопс в Виргинии прошел в штатном режиме

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С американского космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Виргиния) в Атлантическом океане, стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и оборудование.

Запуск состоялся в субботу, 15 февраля, в 15:21 по местному времени (23.21 мск). Старт прошел в штатном режиме, прямую трансляцию полета ведет NASA.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье (в ночь на понедельник по московскому времени), запуск ракеты носителя с космическим грузовиком Cygnus отменили за пару минут до старта из-за «нештатных показаний наземного оборудования».

Корабль должен доставить на МКС около 3,6 тонны различных грузов: продукты и предметы первой необходимости для экипажа станции, а также оборудование и приборы для научных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU