2020-02-16T03:31:21+03:00
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сообщений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 272 километрах к югу от города СоронгСейсмологи зафиксировали землетрясение в 272 километрах к югу от города СоронгФото: REUTERS
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В ночь на воскресенье, 16 февраля, у берегов Индонезии произошло новое сильное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 в море Серам в 23.00 субботы по времени UTC (02.00 воскресенья мск).

По данным Европейско-средиземноморского метеорологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения располагался в 272 километрах к югу от города Соронг в провинции Западное Папуа, его очаг залегал на глубине 30 километров.

Сообщений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало, угроза цунами не объявлялась, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2018 года на индонезийском острове Сулавеси тоже произошло сильное землетрясение. Подземные толчки были настолько мощными, что спровоцировали разрушительное цунами. Тогда жертвами стихийного бедствия стали несколько тысяч человек, число пострадавших превысило 10,6 тысячи. Причем большинство погибших – жители прибрежного города Палу, сильнее всего пострадавшего от цунами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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