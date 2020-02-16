SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 с очередными 60 спутниками

16 Февр. 2020 2020-02-16T03:53:06+03:00

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Американская компания SpaceX по техническим причинам отложила запланированный на воскресенье запуск ракеты Falcon с очередными с шестью десятками спутников проекта Starlin. Предположительно, старт ракеты-носителя состоится 17 февраля.

«Откладываем завтрашний запуск Starlink. Наша команда работает над тем, чтобы более внимательно изучить клапанный компонент второй ступени. Теперь наша цель — понедельник, 17 февраля», - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Twitter.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, программа глобального широкополосного интернета Starlink, реализация которой началась в феврале 2018 года, должна состоять из почти 4,5 тысячи микроспутников, которые будут двигаться на высоте 1100 – 1300 километров. Еще 7,5 тысячи аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров. Такое количество космических объектов позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет жителей самых удаленных точек Земли.

ИСТОЧНИК KP.RU