2020-02-16T04:15:43+03:00
Политика

Пушков: ЕС с антироссийскими санкциями «попал в собственную ловушку»

Так член Совфеда прокомментировал слова Макрона о том, что санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евросоюз, вводя санкции против России, «попал в собственную ловушку», считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так он на своей странице в Twitter прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который во время выступления Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что антироссийские ограничительные меры ЕС не принесли ничего хорошего ни нашей стране, ни самой Европе.

«Макрон признал: санкции обошлись ЕС столь же дорого, сколь и России, но не дали «позитивного результата». Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом курсе нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают», - написал Пушков.

«Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку», - добавил российский политик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Макрон на Мюнхенской конференции также сказал, что Россию нельзя блокировать и игнорировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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