Российские конькобежцы Кулижников и Воронина установили новые рекорды и завоевали золото чемпионата мира

16 Февр. 2020 2020-02-16T06:51:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские конькобежцы Павел Кулижников и Наталья Воронина установили новые мировые рекорды и завоевали золотые медали чемпионата мира по конькобежному спорту, который проходит в эти дни в американском городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

Так, 25-летний россиянин Павел Кулижников в забеге на 1000 метров преодолел эту дистанцию за одну минуту 5,69 секунды, что стало новым рекордом мира: предыдущее достижение (1 минута и 6,18 секунды) установил голландец Кьелд Нёйс в 2019 году. В нынешнем же забеге он с отставанием в 1,03 секунды пришел вторым, третье место занял его соотечественник Томас Крол.

Для Кулижникова это уже пятая золотая медаль на чемпионатах мира, в его активе также есть серебряная и бронзовая награды.

Россиянка Наталья Воронина завоевала золотую медаль в забеге на 5000 метров, преодолев это расстояние за шесть минут и 39,021 секунды, спортсменка тоже установила новый мировой рекорд.

Россиянка Наталья Воронина завоевала золотую медаль в забеге на 5000 мФото: GLOBAL LOOK PRESS

Второе место заняла спортсменка из Чехии Мартина Сабликова, она пробежала дистанцию за 6 минут и 41,164 секунды – именно этот результат ранее считался мировым рекордом. Третьей пришла голландская конькобежка Эсме Виссер, передает ТАСС.

Соревнования на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити завершится в ночь на 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU