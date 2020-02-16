2020-02-16T07:39:16+03:00
Политика

"Никогда не говори никогда": "Газпром" ответил США на слова о Nord Stream 2

В американском Минэнерго заявили, что Россия не может самостоятельно достроить газопровод
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна БруйеттаВ «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна БруйеттаФото: REUTERS
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В корпорации "Газпром" прокомментировали слова министра энергетики Соединенных Штатов Дэна Бруйетта о том, что Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток — 2".

Сайт kp.ru писал, что, по мнению главы ведомства, в этом компании помешают американские санкции, введенные в отношении проекта Nord Stream 2 в конце 2019 года. Бруйетт заявил, что реализации программы грозит весьма длительная задержка, поскольку у России якобы нет необходимых технологий.

"Никогда не говори никогда", - цитирует РБК главу пресс-службы "Газпрома" Сергея Куприянова.

Даже издание Forbes назвало американские санкции "слабыми и запоздалыми". Специалисты уверены, что такие меры не помогут остановить строительство "Северного потока - 2". Запуск газопровода запланирован на конец 2020 года с учетом всех задержек.

Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU

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