Весна придет в Россию раньше из-за теплой зимы

16 Февр. 2020 2020-02-16T09:18:31+03:00

Водоемы не успели покрыться толстой ледяной коркой, а снежный покров так и не сформировался

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В 2020 году весна придет в европейскую часть России раньше обычного. Синоптики считают, что ее "поторопит" аномально теплая зима, которая в этот раз была больше сопоставима с последними числами марта.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, снежный покров даже не успел сформироваться окончательно, а водоемы не покрылись толстой коркой льда. Синоптическими же признаками наступления весны является именно таяние и устойчивый переход через ноль градусов.

"Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного", - цитирует РИА Новости специалиста.

Нормой для наступления синоптической весны считаются 20-е числа марта.

Сайт kp.ru писал, что к этому времени температура воздуха в центральном регионе России обычно составляет около +1...+2 градуса днем и -5...-6 по ночам. Это на 6 – 7 градусов теплее, чем в первых числах календарной весны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756425" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье из-за теплой погоды начали просыпаться ежики.

ИСТОЧНИК KP.RU