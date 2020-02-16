2020-02-16T09:30:33+03:00
Здоровье

"Болезнь доярок" нацелилась на офисных работников

Туннельный синдром может возникнуть даже если вы проводите за компьютером всего несколько часов в день
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Синдром запястного канала — это неврологическое заболеваниеСиндром запястного канала — это неврологическое заболеваниеФото: Евгения ГУСЕВА
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Туннельный синдром или синдром запястного канала — это неврологическое заболевание, которое проявляется в виде длительной боли и онемения пальцев руки.

Раньше оно считалось характерным лишь для доярок, но с массовой компьютеризацией все изменилось. Теперь достаточно проводить за компьютером всего пару часов в день, чтобы заболеть. Постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв.

"В положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром", — пояснил врач-невролог Юрий Андрусов.

Он добавил, что избавиться от боли поможет ортопедическая профилактика. Самый простой способ - купить специальные коврик и клавиатуру с валиками.

"Пардон, но иногда такие валики делают в форме женской груди. Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении, и нет давления на нервы", - сказал специалист в интервью радио Sputnik.

По его словам, как только появилась боль в кистях, нужно сразу идти к врачу. Отложенное лечение может привести к операции.

Сайт kp.ru писал, что ранее ученые создали макет человека, который проработал в офисе несколько десятков лет. Образ получился довольно пугающим - горб, волосатые уши и отекшие ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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