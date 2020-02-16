2020-02-16T11:04:39+03:00
Спорт

Норвежский биатлонист о победе Логинова: "Должны признать - он лучше нас"

Россиянин стал лидером спринтерской гонки на ЧМ-2020 в Антхольце
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Александр Логинов на ЧМ-2020Александр Логинов на ЧМ-2020Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал с уважением относиться к победе россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на Чемпионате мира в Антхольце.

Наши спортсмены не выигрывали в этом этапе программы целых 12 лет, но в субботу, 15 февраля, свершилось "русское чудо".

Сайт kp.ru писал, что соперники Логинова пытались омрачить это событие своими речами. Они говорили о том, что допинговая система, видимо, до сих пор работает плохо, поскольку россиянин, который несколько лет назад отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление тяжелых биологически активных веществ, вновь завоевал "золото".

Кристиансен считает, что его соперники были слишком суровы.

"Он всегда был на первом месте, пока я оставался лишь вторым номером. У него есть темное прошлое с запретом на участие в соревнованиях, но теперь он здесь и конкурирует со всеми на равных условиях. Мы должны уважать правила. Мы должны признать, что на сегодняшний день он лучше нас", - цитирует NRK биатлониста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Непала вывезли из китайского Уханя 175 человек
Си Цзиньпин рассказал о последовательном принятии мер по борьбе с коронавирусом
Норвежский биатлонист о победе Логинова: "Должны признать - он лучше нас"
Более 50 тысяч рублей: Моисеев опередил других российских звезд по размеру пенсии
Лариса Долина не знает, куда начисляется ее пенсия
Умерла Линн Коэн - домработница из сериала "Секс в большом городе"
"Болезнь доярок" нацелилась на офисных работников
Весна придет в Россию раньше из-за теплой зимы
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 29 человек
Пять стран вновь потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Скабеева обратила внимание на "украинский феномен" Зеленского
"Никогда не говори никогда": "Газпром" ответил США на слова о Nord Stream 2
Коалиция США подтвердила ракетный обстрел своей базы в Багдаде
Российские конькобежцы Кулижников и Воронина установили новые рекорды и завоевали золото чемпионата мира
В ДТП под Саратовом погиб грудной ребенок, четыре человека пострадали
Японские медики обнаружили коронавирус на круизном лайнере у 355 человек
Reuters сообщило о ракетном обстреле военной базы коалиции США в Багдаде