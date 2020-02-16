Норвежский биатлонист о победе Логинова: "Должны признать - он лучше нас"

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:04:39+03:00

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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал с уважением относиться к победе россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на Чемпионате мира в Антхольце.

Наши спортсмены не выигрывали в этом этапе программы целых 12 лет, но в субботу, 15 февраля, свершилось "русское чудо".

Сайт kp.ru писал, что соперники Логинова пытались омрачить это событие своими речами. Они говорили о том, что допинговая система, видимо, до сих пор работает плохо, поскольку россиянин, который несколько лет назад отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление тяжелых биологически активных веществ, вновь завоевал "золото".

Кристиансен считает, что его соперники были слишком суровы.

"Он всегда был на первом месте, пока я оставался лишь вторым номером. У него есть темное прошлое с запретом на участие в соревнованиях, но теперь он здесь и конкурирует со всеми на равных условиях. Мы должны уважать правила. Мы должны признать, что на сегодняшний день он лучше нас", - цитирует NRK биатлониста.

ИСТОЧНИК KP.RU