Си Цзиньпин рассказал о последовательном принятии мер по борьбе с коронавирусом
Первое распоряжение о принятии мер по профилактике и борьбе с коронавирусом 2019-nCoV было дано еще 7 января 2020 года до того, как заболевание получило свое официальное название. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
Он рассказал, что на тот момент было известно о распространении в Ухане нового типа пневмонии, но лишь через два дня удалось установить возбудителя инфекции. 11 января появились сведения о первом погибшем, говорится в статье на сайте главного журнала ЦК КПК "Цюши".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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