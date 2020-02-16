Си Цзиньпин рассказал о последовательном принятии мер по борьбе с коронавирусом

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:21:32+03:00

Первые распоряжения по профилактике заболевания были даны еще до того, как оно получило свое название

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Первое распоряжение о принятии мер по профилактике и борьбе с коронавирусом 2019-nCoV было дано еще 7 января 2020 года до того, как заболевание получило свое официальное название. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он рассказал, что на тот момент было известно о распространении в Ухане нового типа пневмонии, но лишь через два дня удалось установить возбудителя инфекции. 11 января появились сведения о первом погибшем, говорится в статье на сайте главного журнала ЦК КПК "Цюши".

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ИСТОЧНИК KP.RU