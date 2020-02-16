Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в "Назад в будущее"

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:06:46+03:00

Роберт Дауни младший и Том Холланд попали в «Назад в будущее» Фото: скриншот с видео

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Легендарный фантастический фильм "Назад в будущее" появился на больших экранах в 1980-х годах, но что, если бы его решили снять сейчас в XXI веке?

По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший. Их химия в кинолентах " Мстители" и "Человек-паук: Возвращение домой" показалась невероятной многим зрителям. И даже в образах почти сорокалетней давности актеры смотрятся гармонично.

С помощью нейросетей и технологии Deepfake автор видеоролика заменил лицо Майкла Джей Фокса, который сыграл Марти Макфлая, на лицо Тома Холланда, а Кристофер Ллойд в образе доктора Эмметта Брауна превратился в Роберта Дауни.

На самом же деле 23-летний британский актер сейчас работает над съемками продолжения истории о Человеке-пауке. Сайт kp.ru писал, что премьера франшизы запланирована на 16 июля 2021 года.

Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда перенесли в фильм Назад в будущее .

ИСТОЧНИК KP.RU