2020-02-16T13:45:33+03:00
Происшествия

В полиции назвали вероятную причину нападения на священников в Москве

26-летний Ефим Ефимов ранил ножом двоих человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
26-летний житель Липецка Ефим Ефимов26-летний житель Липецка Ефим ЕфимовФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Полицейские считают, что 26-летний Ефим Ефимов напал на священнослужителей храма Николая Чудотворца в Москве из хулиганских побуждений. Каких-либо определенных причин для атаки у мужчины не было.

Сайт kp.ru писал, что уехавший в столицу на заработки уроженец Липецка ворвался в храм на Бакунинской улице утром в воскресенье, 16 февраля. Он забежал в алтарь с криками "поубиваю, бесы" и ранил двоих священников ножом, после чего был обезврежен очевидцами.

Пострадавших доставили в больницу. Прибывшие на место полицейские застали нападавшего в неадекватном состоянии. Его задержали.

"Напавший на храм в центре Москвы мужчина, предварительно, действовал из хулиганских побуждений. В настоящее время он находится в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

Мать Ефима Ефимова заявила, что ее сын не состоял на учете в полиции и у психиатров. Случившее стало для нее полной неожиданностью.

"Тихий, спокойный мальчик, верующий... уже два года в Москве работает, трудится в строительной фирме, у него несколько профессий - сварщик, электрик, плиточник и другие. Работает посменно", - рассказала женщина.

Священник о поножовщине в храме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В полиции назвали вероятную причину нападения на священников в Москве
В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах
Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в "Назад в будущее"
Счетная палата оценит эффективность мер по организации помощи ВИЧ-инфицированным
Ударила ножом в шею: дочь экс-главы разведки США арестована за убийство
Власти Непала вывезли из китайского Уханя 175 человек
Си Цзиньпин рассказал о последовательном принятии мер по борьбе с коронавирусом
Норвежский биатлонист о победе Логинова: "Должны признать - он лучше нас"
Более 50 тысяч рублей: Моисеев опередил других российских звезд по размеру пенсии
Лариса Долина не знает, куда начисляется ее пенсия
Умерла Линн Коэн - домработница из сериала "Секс в большом городе"
"Болезнь доярок" нацелилась на офисных работников
Весна придет в Россию раньше из-за теплой зимы
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 29 человек
Пять стран вновь потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Скабеева обратила внимание на "украинский феномен" Зеленского
"Никогда не говори никогда": "Газпром" ответил США на слова о Nord Stream 2
Коалиция США подтвердила ракетный обстрел своей базы в Багдаде
Российские конькобежцы Кулижников и Воронина установили новые рекорды и завоевали золото чемпионата мира
В ДТП под Саратовом погиб грудной ребенок, четыре человека пострадали
Японские медики обнаружили коронавирус на круизном лайнере у 355 человек
Reuters сообщило о ракетном обстреле военной базы коалиции США в Багдаде