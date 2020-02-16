В полиции назвали вероятную причину нападения на священников в Москве

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:45:33+03:00

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Полицейские считают, что 26-летний Ефим Ефимов напал на священнослужителей храма Николая Чудотворца в Москве из хулиганских побуждений. Каких-либо определенных причин для атаки у мужчины не было.

Сайт kp.ru писал, что уехавший в столицу на заработки уроженец Липецка ворвался в храм на Бакунинской улице утром в воскресенье, 16 февраля. Он забежал в алтарь с криками "поубиваю, бесы" и ранил двоих священников ножом, после чего был обезврежен очевидцами.

Пострадавших доставили в больницу. Прибывшие на место полицейские застали нападавшего в неадекватном состоянии. Его задержали.

"Напавший на храм в центре Москвы мужчина, предварительно, действовал из хулиганских побуждений. В настоящее время он находится в полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

Мать Ефима Ефимова заявила, что ее сын не состоял на учете в полиции и у психиатров. Случившее стало для нее полной неожиданностью.

"Тихий, спокойный мальчик, верующий... уже два года в Москве работает, трудится в строительной фирме, у него несколько профессий - сварщик, электрик, плиточник и другие. Работает посменно", - рассказала женщина.

Священник о поножовщине в храме.

ИСТОЧНИК KP.RU