По факту нападения на священников в Москве возбуждено уголовное дело

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:19:58+03:00

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По факту нападения на священников в московском храме Николая Чудотворца возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления министерства внутренних дел России.

Сайт kp.ru писал, что 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов приехал в Москву на заработки. Утром в воскресенье, 16 февраля, он вбежал в алтарь храма, расположенного на Бакунинской улице, и напал с ножом на священнослужителей, ранив двоих из них. Пострадавших доставили в больницу, находившегося в неадекватном состоянии мужчину задержали.

Священник о поножовщине в храме.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU