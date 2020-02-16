В Госдуме попросили протоирея Смирнова не оскорблять женщин

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:03:52+03:00

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Заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина сочла оскорбительными слова протоирея Димитрия Смирнова о том, что состоящие в гражданском браке женщины сравнимы с "бесплатными проститутками".

По ее словам, большинство девушек хотят выйти замуж, но не все мужчины делают им предложения. Резкими словами людей в ЗАГС не "загонишь", считает депутат.

"Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки", - сказала Вторыгина.

Она добавила, что хотела бы видеть своих дочерей замужем, поскольку это защитит их и будущих детей, но для улучшения ситуации с официальными браками в стране нужно возрождать традиционные ценности. Высказывания, подобные заявлению протоирея, лишь вызовут отчуждение от церкви, заметила зампред комитета.

"Если раньше ты была не в браке, это осуждалось обществом, давайте и сегодня… Я за то, чтобы пропагандировать семью, за ценности традиционные в семье. И тогда не надо будет никого ни оскорблять, ни обижать, они сами будут вступать в брак, потому что это правильно, это ценность", - цитирует РИА Новости депутата.

Сайт kp.ru писал, что ранее в РПЦ призвали не воспринимать слова Димитрия Смирнова буквально. Священнослужитель всего лишь хотел пристыдить мужчин, которые не берут на себя ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU