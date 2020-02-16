Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:58:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сирийские СМИ сообщают, что колонна из 55 американских военных грузовиков прибыла из Ирака на территорию провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Американские военнослужащие везут на сирийскую территорию танки, военную технику, инженерное оборудование и снаряжение, сообщает Sham FM.

Напомним, с 2014 года Штаты и их союзники ведут в Сирии военную операцию против террористической группировки "ИГ"*. На сирийской территории американцы действуют без разрешения властей страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ. По словам политика, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией. также в прошлом году Трамп подписал санкции против Турции из-за военной операции в Сирии.

* террористическая организация, запрещенная на территории РФ

ИСТОЧНИК KP.RU