"Глупо и неожиданно": Союз женщин России раскритиковал заявления протоиерея о гражданских женах
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова ответила на скандальные заявления протоиерея Димитрия (Смирнова) о гражданских женах. Она назвала данные высказывания глупыми и неожиданными для церкви.
При этом Лахова подчеркнула, что РПЦ «защищают таким образом традиционную семью».
Председатель Союза женщин России пояснила, что Димитрий имел в виду необходимость строить отношения в семье на любви и уважении, пишет "РИА-Новости".
- Они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях, - предположила Лахова.
Напомним, ранее протоиерей назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Представитель РПЦ отметил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах. Димитрий Смирнов сравнил не состоящих в браке женщин с "бесплатными проститутками".
ИСТОЧНИК KP.RU