16 Февр. 2020 2020-02-16T16:14:16+03:00

"Глупо и неожиданно": Союз женщин России раскритиковал заявления протоиерея о гражданских женах Фото: REUTERS

При этом Екатерина Лахова отметила, что РПЦ таким образом "защищают традиционную семью"

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Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова ответила на скандальные заявления протоиерея Димитрия (Смирнова) о гражданских женах. Она назвала данные высказывания глупыми и неожиданными для церкви.

При этом Лахова подчеркнула, что РПЦ «защищают таким образом традиционную семью».

Председатель Союза женщин России пояснила, что Димитрий имел в виду необходимость строить отношения в семье на любви и уважении, пишет "РИА-Новости".

- Они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях, - предположила Лахова.

Напомним, ранее протоиерей назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Представитель РПЦ отметил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах. Димитрий Смирнов сравнил не состоящих в браке женщин с "бесплатными проститутками".

ИСТОЧНИК KP.RU