2020-02-16T16:48:08+03:00
Политика

"Мы не будем стоять враскоряку": Переводчики Путина рассказали о самых неожиданных фразах президента

Специалисты пояснили, что некоторые фразы главы РФ можно считать непереводимой игрой слов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Мы не будем стоять враскоряку": Переводчики Путина рассказали о самых неожиданных фразах президента"Мы не будем стоять враскоряку": Переводчики Путина рассказали о самых неожиданных фразах президентаФото: REUTERS
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Переводчики российского президента Владимира Путина рассказали о самых труднопереводимых фразах политика. Так, специалисты с удивлением подчеркивают, что некоторые комментарии Путина можно считать непереводимой игрой слов.

- Путин сказал: "Мы не будем стоять враскоряку". Я был начинающим переводчиком, и тогда подумал: "Слава богу, мне не пришлось это переводить. Десять лет назад, мне это казалось очень сложным, да и сейчас сложно, - поделился советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков в программе "Москва. Кремль. Путин".

Другой переводчик Путина, секретарь департамента Наталья Красавина рассказала, что сказанную президентом знаменитую фразу "Донбасс порожняк не гонит" долго обсуждали в переводческом сообществе. В итоге специалисты ее перевели как "Донбасс ерунды не говорит".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии в конце прошлого года . Президент заговорил на иностранном языке из-за неполадок с переводом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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