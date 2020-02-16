"Пересмотреть подходы": МИД РФ назвал условия для улучшения отношений с Европой

16 Февр. 2020 2020-02-16T17:36:23+03:00

Представитель ведомства заявил, что европейские страны должны предпринять конкретные меры по улучшению отношений с РФ

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Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал три условия для улучшения отношений с Европой. По его мнению, налаживание диалога между РФ и европейскими странами станет возможным, если НАТО и ЕС изменят свою политику по отношению к Москве.

Грушко уверен, что Европейскому союзу необходимо проявить больше конкретики в выстраивании взаимодействия с российской стороной.

Он раскритиковал пять принципов ЕС в отношении Москвы, которые организация утвердила в 2016 году.

- Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России, - подчеркнул Грушко в интервью "РБК".

Также замглавы российского ведомства заявил, что НАТО должно отказаться от всяких попыток втянуть Москву в систему безопасности времен холодной войны. По мнению Грушко, Альянс должен перестать фокусироваться на политике сдерживания.

И, наконец, Александр Грушко отметил, что европейским странам следует быть самостоятельными в выстраивании диалога с Москвой, а также "пересмотреть свои подходы" без оглядки на США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года страны НАТО заявили об «агрессивных действиях» со стороны России. Об этом сказано в декларации по итогам встречи в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU