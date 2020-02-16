"Пересмотреть подходы": МИД РФ назвал условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко назвал три условия для улучшения отношений с Европой. По его мнению, налаживание диалога между РФ и европейскими странами станет возможным, если НАТО и ЕС изменят свою политику по отношению к Москве.
Грушко уверен, что Европейскому союзу необходимо проявить больше конкретики в выстраивании взаимодействия с российской стороной.
Он раскритиковал пять принципов ЕС в отношении Москвы, которые организация утвердила в 2016 году.
- Эти принципы даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику в отношении России, - подчеркнул Грушко в интервью "РБК".
Также замглавы российского ведомства заявил, что НАТО должно отказаться от всяких попыток втянуть Москву в систему безопасности времен холодной войны. По мнению Грушко, Альянс должен перестать фокусироваться на политике сдерживания.
И, наконец, Александр Грушко отметил, что европейским странам следует быть самостоятельными в выстраивании диалога с Москвой, а также "пересмотреть свои подходы" без оглядки на США.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года страны НАТО заявили об «агрессивных действиях» со стороны России. Об этом сказано в декларации по итогам встречи в Лондоне.
ИСТОЧНИК KP.RU