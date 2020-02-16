Порошенко перешел на английский язык во время телефонных переговоров по "Минску"
В МИД РФ уточнили, что Москве пришлось привлечь переводчика
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В МИД РФ рассказали, что экс-президент Украины Петр Порошенко использовал английский язык во время телефонных переговоров, связанных с минскими соглашениями. В этом случае российской стороне пришлось привлечь переводчика.
- Порошенко предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык, - отметил советник Департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков.
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ИСТОЧНИК KP.RU