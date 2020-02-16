2020-02-16T17:13:47+03:00
В мире

Порошенко перешел на английский язык во время телефонных переговоров по "Минску"

В МИД РФ уточнили, что Москве пришлось привлечь переводчика
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В МИД РФ рассказали, что экс-президент Украины Петр Порошенко использовал английский язык во время телефонных переговоров, связанных с минскими соглашениями. В этом случае российской стороне пришлось привлечь переводчика.

- Порошенко предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык, - отметил советник Департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порошенко перешел на английский язык во время телефонных переговоров по "Минску"
"Пересмотреть подходы": МИД РФ назвал условия для улучшения отношений с Европой
"Мы не будем стоять враскоряку": Переводчики Путина рассказали о самых неожиданных фразах президента
"Глупо и неожиданно": Союз женщин России раскритиковал заявления протоиерея о гражданских женах
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Коронавирус на Тайване: зарегестрирован первый случай смерти
В Госдуме попросили протоирея Смирнова не оскорблять женщин
По факту нападения на священников в Москве возбуждено уголовное дело
Глава Костромской области заявил, что хуже коррупции может быть только борьба с ней
Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве
В полиции назвали вероятную причину нападения на священников в Москве
В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах