Порошенко перешел на английский язык во время телефонных переговоров по "Минску"

16 Февр. 2020 2020-02-16T17:13:47+03:00

В МИД РФ уточнили, что Москве пришлось привлечь переводчика

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В МИД РФ рассказали, что экс-президент Украины Петр Порошенко использовал английский язык во время телефонных переговоров, связанных с минскими соглашениями. В этом случае российской стороне пришлось привлечь переводчика.

- Порошенко предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык, - отметил советник Департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков.

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ИСТОЧНИК KP.RU