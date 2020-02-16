2020-02-16T18:48:10+03:00
В мире

Трое россиян вылетели на родину с лайнера Westerdam в Камбодже

В посольстве РФ в Пномпене оказали гражданам России всю необходимую медицинскую помощь
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Посольство России в Пномпене сообщает, что трое россиян, которые прибыли в Камбоджу на борту круизного лайнера Westerdam, вылетели из камбоджийской столицы в Санкт-Петербург.

Отмечается, что сотрудники консульского отдела посольства оказали россиянам всю необходимую помощь.

Граждан РФ после прибытия обследуют, при наличии симптомов ОРВИ их могут поместить на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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