Врачи рассказали, как вдвое снизить риск сердечного приступа

16 Февр. 2020 2020-02-16T20:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии заявили, что дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%.

В течение пяти лет ученые проводили необычное исследование. Оно показало, что у участников эксперимента, которые спали днем каждый день, риск возникновения сердечного приступа не снижался, а увеличивался.

При этом у тех, кто спит днем всего два раза в неделю, риск сердечного приступа снижался почти вдвое, как выяснили кардиологи. У любителей дремать днем стабильно каждый день риск приступа оказался выше, чем у тех, кто спит по ночам, пишет "Российская газета".

В пятилетнем эксперименте принимали участие 3400 добровольцев от 35 до 75 лет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ученые выяснили необходимое время сна для хорошего внешнего вида. Исследователи рекомендуют проводить в постели 9 часов 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU