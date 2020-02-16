Врачи рассказали, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии заявили, что дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%.
В течение пяти лет ученые проводили необычное исследование. Оно показало, что у участников эксперимента, которые спали днем каждый день, риск возникновения сердечного приступа не снижался, а увеличивался.
При этом у тех, кто спит днем всего два раза в неделю, риск сердечного приступа снижался почти вдвое, как выяснили кардиологи. У любителей дремать днем стабильно каждый день риск приступа оказался выше, чем у тех, кто спит по ночам, пишет "Российская газета".
В пятилетнем эксперименте принимали участие 3400 добровольцев от 35 до 75 лет.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что ученые выяснили необходимое время сна для хорошего внешнего вида. Исследователи рекомендуют проводить в постели 9 часов 10 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU