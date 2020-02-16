2020-02-16T20:51:32+03:00
В мире

"Ничего не опасаюсь, кроме морозов": Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая

72-летний обладатель черного пояса по карате пройдет через Венгрию, Польшу и Белоруссию
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пенсионер из Сербии отправился пешком в Москву, чтобы попасть на парад 9 мая. Милован Милутинович в свои 72 года пройдет через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы попасть в российскую столицу и увидеть президента РФ Владимира Путина.

- Планирую проходить по 40 километров в день. Маршрут: Ужице-Валево-Белград-Будапешт-Краков-Минск-Москва. Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов, - с энтузиазмом отметил обладатель черного пояса по карате.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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