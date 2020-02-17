На юге Франции разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
Воздушное судно упало недалеко от аэродрома и загорелось
Небольшой туристический самолет разбился на юге ФранцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:
В воскресенье, 16 февраля, во французском в городе Крессель на юге страны разбился небольшой туристический самолет, в результате погибли четыре человека – все, кто был на борту, передает телеканал France 3.
Вылетевшее из Ангулема воздушное судно потерпело крушение около 13.00 (15.00 мск) в нескольких километрах от аэродрома Мийо-Ларзак. Самолет упал и загорелся. Когда его потушили, пожарные внутри нашли тела троих пассажиров и пилота.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU