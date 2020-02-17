На юге Франции разбился небольшой самолет, погибли четыре человека

17 Февр. 2020 2020-02-17T00:26:27+03:00

Воздушное судно упало недалеко от аэродрома и загорелось

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 16 февраля, во французском в городе Крессель на юге страны разбился небольшой туристический самолет, в результате погибли четыре человека – все, кто был на борту, передает телеканал France 3.

Вылетевшее из Ангулема воздушное судно потерпело крушение около 13.00 (15.00 мск) в нескольких километрах от аэродрома Мийо-Ларзак. Самолет упал и загорелся. Когда его потушили, пожарные внутри нашли тела троих пассажиров и пилота.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU