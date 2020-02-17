На Северном Кавказе начались масштабные военные учения

17 Февр. 2020 2020-02-17T03:10:49+03:00

В маневрах будет задействовано около 300 единиц техники, в том числе машины боевой пехоты БМП-3 и БМП-2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ранним утром в понедельник, 17 февраля, на Северном Кавказе стартовали масштабные учения Южного военного округа (ЮВО) России. В маневрах примут участие около 1,7 тысячи военнослужащих, будет задействовано порядка 300 единиц техники – и наземных машин, и армейской авиации. Учения продлятся до 21 февраля.

«На Северном Кавказе началось пять двусторонних ротных тактических учений мотострелковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне и Южной Осетии», - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Отмечается, что к учениям будут привлечены десять комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и шесть вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО. Кроме того, в маневрах также задействованы танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU