2020-02-17T07:39:27+03:00
В мире

США испытали баллистическую ракету Trident II

Незаряженную ракету, способную нести ядерный боезаряд, запустили с подводной лодки у берегов Калифорнии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Испытание баллистической ракеты Trident II (D5LE) у берегов КалифорнииИспытание баллистической ракеты Trident II (D5LE) у берегов КалифорнииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американские военные в воскресенье, 16 февраля, провели очередное испытание своей баллистической ракеты Trident II (D5LE), способной нести ядерный боезаряд.

Ракету без боевой части запустили со стратегической подводной лодки USS Maine класса «Огайо» неподалеку от побережья города Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил США.

Как говорится в заявлении ВМС, «пробный пуск подтвердил ожидания эксплуатационных характеристик Trident II (5DLE) с продленным сроком службы», а также «позволил собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегической системы ядерного оружия».

Как писал сайт kp.ru, ракеты Trident II изначально планировалось снять с вооружения Соединенных Штатов в 2024 году, однако срок их службы был продлен до 2040-х годов.

Напомним, действие российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США было прекращено 2 августа прошлого года, https://www.kp.ru/online/news/3577747/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вот для чего США разрывали ракетный Договор с Москвой

Вашингтон испытал ракету, которая стала уже вторым шагом к разрушению системы мировой безопасности. Третий шаг – последний (подробности).

КСТАТИ

Томагавк войны: Ракетные испытания США доказывают, что выход Вашингтона из ДРСМД планировался годами

Ну, вот, американское «шило» и вылезло из дырявого мешка Дональда Трампа: всего 18 дней прошло после официального выхода США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД), а Пентагон успешно (с первого раза!) испытал новую крылатую ракету. И с большой помпой показал это по телевидению (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России появятся «дружелюбные переходы» и приподнятые «зебры»
Зашел на сайт - лови звонок: в России новая эпидемия телефонного спама
В России увеличилось на 20 процентов число секс-преступлений против детей
ЦБ хочет скорректировать список причин для блокировки счетов
Самолет рейса Уфа-Пхукет перенаправили в Москву по техническим причинам
США испытали баллистическую ракету Trident II
NBC: Трамп требовал убить сына Усамы бен Ладена
Специалисты рассказали, в каких регионах России выше качество жизни
Столтенберг: НАТО ведет «интенсивные и открытые» дискуссии с Россией
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1 770
Трамп заявил Эрдогану, что Россия не должна поддерживать Асада и действия сирийской армии в Идлибе
Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1696
На Северном Кавказе начались масштабные военные учения
Военные инспекторы из США, Эстонии и Литвы пролетят над Россией
На севере Сирии взорвалась заминированная машина, погибли шесть человек
Автобус с российскими туристами съехал в кювет в Карелии
Смолов в матче с «Реалом» забил свой первый гол за «Сельту»
На юге Франции разбился небольшой самолет, погибли четыре человека
В Москве двое рабочих разбились насмерть, упав вместе с сотовой вышкой
Коронавирусом заразились 44 американца с круизного лайнера в Японии
В Центробанке назвали среднюю сумму кражи телефонных мошенников
Сирийская армия впервые с 2012 года полностью освободила Алеппо от террористов