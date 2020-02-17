США испытали баллистическую ракету Trident II

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:39:27+03:00

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Американские военные в воскресенье, 16 февраля, провели очередное испытание своей баллистической ракеты Trident II (D5LE), способной нести ядерный боезаряд.

Ракету без боевой части запустили со стратегической подводной лодки USS Maine класса «Огайо» неподалеку от побережья города Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил США.

Как говорится в заявлении ВМС, «пробный пуск подтвердил ожидания эксплуатационных характеристик Trident II (5DLE) с продленным сроком службы», а также «позволил собрать дополнительные данные о надежности, точности и характеристиках стратегической системы ядерного оружия».

Как писал сайт kp.ru, ракеты Trident II изначально планировалось снять с вооружения Соединенных Штатов в 2024 году, однако срок их службы был продлен до 2040-х годов.

Напомним, действие российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе США было прекращено 2 августа прошлого года, https://www.kp.ru/online/news/3577747/

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ИСТОЧНИК KP.RU