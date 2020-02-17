Самолет рейса Уфа-Пхукет перенаправили в Москву по техническим причинам

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:09:37+03:00

Пассажиры Boeing 777 проведут в столице несколько часов, а потом отправятся в Таиланд

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Вылетевший из Уфы на Пхукет самолет авиакомпании Nordwind был перенаправлен в московский аэропорт "Шереметьево" по неким техническим причинам. Уже из столицы Boeing 777 вылетит в Таиланд. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщили в справочной службе аэропорта Уфы.

До момента отправки пассажиры будут оставаться на борту лайнера.

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ИСТОЧНИК KP.RU