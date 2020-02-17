2020-02-17T08:01:08+03:00
Умные вещи

Зашел на сайт - лови звонок: в России новая эпидемия телефонного спама

Маркетологи научились определять номера посетителей, которые кликают на рекламу с мобильного устройства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России появился новый способ воровства персональных данных, в частности, номера телефонаВ России появился новый способ воровства персональных данных, в частности, номера телефонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россияне могут столкнуться с настоящей эпидемией телефонного спама. В распоряжении у маркетологов появилась новая технология - теперь они могут определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильного телефона.

Обычно достаточно кликнуть на ссылку в соцсетях. Технологией пока пользуются, в основном, риелторы, так что речь пойдет о рекламе недвижимости. Достаточно заглянуть на страницу с квартирами, закрыть сайт, и уже в течение часа вам позвонят и утвердительно скажут: "Вы интересовались жилым комплексом".

На вопрос, откуда они узнали номер телефона, ведь на сайте пользователь своих данных не оставлял, сотрудники колл-центра обычно отвечают, что получили его от маркетологов или с помощью специальной технологии, передает газета "Известия".

На деле же компании обращаются к третьим лицам. Получение номера одного посетителя обходится, как правило, в 33 рубля. Первые 10–15 образцов риелторы получают бесплатно. Подобные действия нарушают сразу два закона — "О персональных данных" и "О рекламе". Штраф составляет до 75 тысяч рублей, поэтому юристы советуют жаловаться в Роскомнадзор, если вы вдруг стали жертвой нового вида спама.

Сайт kp.ru писал о том, что корреспондент "КП" пыталась бороться со спамерами, и какие еще меры можно предпринять, чтобы огородить себя от новых навязчивых звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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