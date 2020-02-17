Сильные морозы могут вернуться в Россию в марте

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:32:01+03:00

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Сильные морозы могут временами наведываться в Россию в марте. Не исключено понижение температуры воздуха до -10 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В марте еще будет выпадать снег, и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены", - сказал синоптик. Его слова передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее Вильфанд, наоборот, говорил о повышении температур. По его словам, синоптическая весна придет в европейскую часть России раньше обычного из-за аномально теплой зимы.

Снежный покров и ледяная корка на водоемах даже не успели сформироваться, а ведь именно по их таянию определяется наступление нового сезона. Нормой для прихода зимы считаются 20-е числа марта.

ИСТОЧНИК KP.RU