Сильные морозы могут вернуться в Россию в марте
Сильные морозы могут временами наведываться в Россию в марте. Не исключено понижение температуры воздуха до -10 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В марте еще будет выпадать снег, и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены", - сказал синоптик. Его слова передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что днем ранее Вильфанд, наоборот, говорил о повышении температур. По его словам, синоптическая весна придет в европейскую часть России раньше обычного из-за аномально теплой зимы.
Снежный покров и ледяная корка на водоемах даже не успели сформироваться, а ведь именно по их таянию определяется наступление нового сезона. Нормой для прихода зимы считаются 20-е числа марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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