2020-02-17T10:37:16+03:00
Происшествия

В подмосковном Щелково медсестра ударила мужа ножом в живот

Супруги поссорились, когда выпивали спиртные напитки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Женщина работает медсестрой, ее муж - сторожем в больницеЖенщина работает медсестрой, ее муж - сторожем в больницеФото: Олег УКЛАДОВ
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В подмосковном Щелково совершено вооруженное нападение на сторожа участковой больницы села Трубино. Супруга 53-летнего мужчины ударила его ножом в живот во время ссоры.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, все произошло вечером 15 февраля. Пара вместе распивала спиртные напитки у себя дома, когда между ними вспыхнул конфликт.

В результате пострадавшего доставили в районную больницу с ранением брюшной полости. Его 44-летнюю жену задержали позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оказалось, что женщина работает медсестрой в той же самой больнице, что и пострадавший.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее 26-летний приезжий из Липецка напал с ножом на священников московского храма Николая Чудотворца. Пострадали два человека. Самого мужчину задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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