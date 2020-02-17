2020-02-17T10:42:10+03:00
Происшествия

Девушка погибла во время празднования Дня влюбленных со своим парнем

Парочку обнаружили в бессознательном состоянии в гараже в Подмосковье
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В гараже работал бензогенераторВ гараже работал бензогенераторФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Подмосковье 41-летняя женщина погибла во время празднования Дня всех влюбленных со своим парнем. Молодые люди решили уединиться в гараже, но что-то пошло не так.

Парочку обнаружили около 13:00 в пятницу, 14 февраля, на территории кооператива "Чайка" в поселке Часцы Одинцовского городского округа. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, владелица гаража была мертва на протяжении уже около семи часов.

Ее 34-летний спутник находился без сознания, но еще дышал. Бригада "скорой помощи" тут же доставила пострадавшего в районную больницу. У него диагностировали отравление угарным газом.

Прибывшие на место правоохранители отправили труп девушки в морг и осмотрели место происшествия. Оказалось, что долгое время в гараже работал бензогенератор. К нему был подключён электрообогреватель и осветительный прибор.

Сайт kp.ru писал, что в начале февраля в подмосковном Подольске во время празднования дня рождения скончалась 13-летняя девочка. Ребенку стало плохо, она прилегла на кровать и больше не просыпалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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