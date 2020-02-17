Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту "Внуково"

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:46:38+03:00

Три аэроэкспресса, следовавших в аэропорт "Внуково", встали на час из-за поломки одного из них, сейчас движение восстановлено Фото: Алиса ТИТКО

Он задержал на час три другие поезда

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Три аэроэкспресса, следовавших в аэропорт "Внуково", встали на час из-за поломки одного из них. Сейчас движение восстановили.

- Задержка движения поездов на Киевском направлении. Аэроэкспресс, следовавший во Внуково, сломался на станции Лесной городок. Задержка составила около часа. Движение восстановлено, - сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы.

Ранее сайт kp.ru публиковал материал со сравнением удобства, цен и скорости нескольких доступных в Москве способов добраться до аэропортов.

Также на сайте писали о запуске маршрутов аэроэкспресса от метро Одинцово до аэропорта "Шереметьево". При этом аэроэкспресс стал ходить по маршруту МЦД-1, поэтому добраться на нём можно будет не только от метро до аэропорта, но и между станциями. Также на сайте писали об изменениях в графике поездок по направлению в аэропорт "Домодедово":

ИСТОЧНИК KP.RU