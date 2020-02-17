В Роскачестве оценят чипсы по хрусту и безопасности
Специалисты Роскачества проведут исследование сырных чипсов на рынке. Продукцию проверят на содержание опасных веществ.
Самые популярные марки чипсов проверят по 49 показателям, в том числе - наличие нитратов, искусственных красителей и транс-жиров. В их составе также изучат консерванты, усилители вкуса и ароматизаторы, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскачества.
Специалисты ведомства планируют выявить есть ли в образцах свинец, мышьяк, бактерии кишечной палочки, кадмий, плесень, дрожжи и патогенные микроорганизмы.
Кроме того, Роскачество оценит правильно ли чипсы хрустят и сколько среди них поломанных в упаковке.
Ранее сайт kp.ru сообщал о предложении заместителя главы комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля о законодательном запрете продаж в школах чипсов, газировки и шоколадных батончиков.
ИСТОЧНИК KP.RU