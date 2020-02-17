В Роскачестве оценят чипсы по хрусту и безопасности

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:04:54+03:00

Специалисты Роскачества планируют выявить есть ли в образцах свинец, мышьяк, бактерии кишечной палочки, кадмий, плесень, дрожжи и патогенные микроорганизмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одним из аспектов оценки станет количество сломанных картофельных долек в упаковке

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Специалисты Роскачества проведут исследование сырных чипсов на рынке. Продукцию проверят на содержание опасных веществ.

Самые популярные марки чипсов проверят по 49 показателям, в том числе - наличие нитратов, искусственных красителей и транс-жиров. В их составе также изучат консерванты, усилители вкуса и ароматизаторы, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскачества.

Специалисты ведомства планируют выявить есть ли в образцах свинец, мышьяк, бактерии кишечной палочки, кадмий, плесень, дрожжи и патогенные микроорганизмы.

Кроме того, Роскачество оценит правильно ли чипсы хрустят и сколько среди них поломанных в упаковке.

Ранее сайт kp.ru сообщал о предложении заместителя главы комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля о законодательном запрете продаж в школах чипсов, газировки и шоколадных батончиков.

ИСТОЧНИК KP.RU