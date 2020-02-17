В Камеруне напали на деревню: погибли 22 человек, в том числе 14 детей

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:07:08+03:00

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Вооруженная группировка напала на одну из деревень на северо-западе Камеруна. Погибли не менее 22 человек, в том числе 14 детей - большинство из них девочки. Об этом сообщил глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Северо-Западном и Юго-Западном регионах африканской страны Джеймс Нунан.

По его словам, атака была совершена еще 14 февраля, однако известно о ней стало лишь сейчас. Девятерым погибшим не было и пяти лет. Также вооруженные люди жестоко расстреляли трех женщин, пытавшихся спрятать своих детей. Одна из них была беременна, передает Agence France-Presse.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU