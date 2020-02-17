2020-02-17T11:44:30+03:00
В мире

"Бывает скучно, все закрыто": Россиянин остался в эпицентре коронавируса - Ухане

Станиславу и другим местным студентам рекомендуют не выходить на улицу - еду доставляют из магазинов, занятия собираются вести онлайн
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиян эвакуировали в начале февраля, но некоторые предпочли остатьсяРоссиян эвакуировали в начале февраля, но некоторые предпочли остатьсяФото: REUTERS
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В начале февраля Россия провела масштабную эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса, однако студент магистерского отделения Чжуннаньского университета экономики и права по имени Станислав решил не уезжать домой и остался в КНР.

По его словам, ситуация в провинции Хубэй довольно стабильная - паники нет, продуктов достаточно. Просто некоторые до сих пор не понимают, что такое коронавирус, и "видят опасность там, где ее нет".

В результате вспышки коронавируса в Ухане закрыты рынки, на улицах почти нет людей.Лишь немногие предприниматели продолжают вести торговлю на улицах китайского города, где почти нет людей

"В целом все нормально, никто не кидается на китайцев с фразами "выпустите нас из этого города", - сказал Станислав в телефонном интервью ТАСС.

По его словам, практически все вузы Уханя ввели ограничение на выход из университета, но если еще неделю назад можно было посетить город, то теперь территорию учреждения рекомендуют не покидать. Также администрация ежедневно проверяет у учащихся температуру и советует им не покидать комнат, но студенты все равно ходят по общежитию и общаются. Занятия в новом семестре планируют проводить онлайн.

"Конечно, бывает скучно, все закрыто, преподаватели разъехались. Пока занимаемся самоподготовкой", - заявил студент.

Станислав добавил, что никаких проблем с продуктами нет. Вуз договорился с одним магазином о поставках еды. Списки необходимого составляются заранее один раз в неделю, и все привозят прямо к дверям. Также можно покушать в университете - один прием пищи стоит чуть больше доллара.

Сайт kp.ru писал, что накануне правила поведения в зараженном городе ужесточили. Жителям запретили появляться на улицах под угрозой штрафа, лишения водительских прав и даже ареста.

Карта распространения коронавируса

Эвакуируют из-за коронавируса.Россиян эвакуируют из Китая. Как и куда вывозят наших граждан из эпицентра эпидемии?

ИСТОЧНИК KP.RU

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