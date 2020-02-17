Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса, продающих базы данных россиян

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:19:32+03:00

На заблокированных форумах не было информации о согласии россиян или о наличии законных оснований на обработку персональных данных населения Фото: Shutterstock

На заблокированных форумах не было согласия граждан или наличия законных оснований на обработки персональной информации

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Роскомнадзор заблокировал два ресурса в интернете, на которых продавались базы персональных данных россиян.

- В настоящее время в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены два форума: phreaker.pro и dublikat.eu, - сказано в заявлении Роскомнадзора.

В сообщении также сказано, что на форумах не было информации о согласии россиян или о наличии законных оснований на обработку персональных данных населения.

Президент России Владимир Путин подписал 2 декабря 2019 года закон о введении штрафа за нарушение требований о хранении персональных данных. Согласно закону, операторам грозит наказание за хранение базы за рубежом.

Физические лица будут наказываться за такое нарушение штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, должностные - 100 - 200 тысяч рублей, а юридические - 1 - 6 миллионов рублей. Штраф вырастет до 18 миллионов рублей при повторном нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU