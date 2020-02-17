2020-02-17T11:19:32+03:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса, продающих базы данных россиян

На заблокированных форумах не было согласия граждан или наличия законных оснований на обработки персональной информации
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На заблокированных форумах не было информации о согласии россиян или о наличии законных оснований на обработку персональных данных населенияНа заблокированных форумах не было информации о согласии россиян или о наличии законных оснований на обработку персональных данных населенияФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Роскомнадзор заблокировал два ресурса в интернете, на которых продавались базы персональных данных россиян.

- В настоящее время в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены два форума: phreaker.pro и dublikat.eu, - сказано в заявлении Роскомнадзора.

В сообщении также сказано, что на форумах не было информации о согласии россиян или о наличии законных оснований на обработку персональных данных населения.

Президент России Владимир Путин подписал 2 декабря 2019 года закон о введении штрафа за нарушение требований о хранении персональных данных. Согласно закону, операторам грозит наказание за хранение базы за рубежом.

Физические лица будут наказываться за такое нарушение штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, должностные - 100 - 200 тысяч рублей, а юридические - 1 - 6 миллионов рублей. Штраф вырастет до 18 миллионов рублей при повторном нарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России на тереть выросло число пользователей мобильного интернета
Ливия ежедневно теряет по $60 млн из-за нефтяного эмбарго
Экстремальную посадку самолёта во время шторма в Лондоне сняли на видео
Немецкий писатель поблагодарил RT за возможность отправить ветеранам #ПочтуПобеды
Мишустин: регионам с проблемной экономикой выделят по 5 млрд рублей
Эксперт прокомментировал новый способ кражи персональных данных
Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса, продающих базы данных россиян
"Бывает скучно, все закрыто": Россиянин остался в эпицентре коронавируса - Ухане
В Камеруне напали на деревню: погибли 22 человек, в том числе 14 детей
В Роскачестве оценят чипсы по хрусту и безопасности
Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту "Внуково"
Данные на 17 февраля: в России не выявлено новых зараженных коронавирусом
Девушка погибла во время празднования Дня влюбленных со своим парнем
В подмосковном Щелково медсестра ударила мужа ножом в живот
Япония определилась со слоганом для летней Олимпиады-2020
NASA показало самые высокие облака в атмосфере планеты
Жителям китайского Хубэя запретили выходить из домов и собираться вместе
Сильные морозы могут вернуться в Россию в марте
Россиян ждут трехдневные выходные из-за Дня защитника Отечества
В Госдуме предлагают присвоить экологический класс всем автомобилям
Иностранцы стали больше инвестировать в экономику Китая
"США в своем стиле": Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
В России появятся «дружелюбные переходы» и приподнятые «зебры»
Зашел на сайт - лови звонок: в России новая эпидемия телефонного спама