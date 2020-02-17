Немецкий писатель поблагодарил RT за возможность отправить ветеранам #ПочтуПобеды

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:01:30+03:00

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К 75-й годовщине Победы в ВОВ телеканал RT запустил проект #ПочтаПобеды. Все желающие могут написать письма ветеранам, тем, кто пережил войну и помнит страшные событие прошлых лет.

На призыв пообщаться со старшим поколением откликнулся немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг отметил важность советской армии в освобождении Европы от нацизма.

Мужчина сожалеет, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало — роли СССР во Второй мировой.

-Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же, — пишет Фихтенберг.

Немецкий писатель родился через 10 лет после окончания войны и анализируя сложившуюся сегодня ситуацию он признает, что “Слишком многие люди были ослеплены, слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться”.

-Несмотря на то что происходило в конце войны, наш народ тоже пострадал, простые люди, которые не могли полностью осознать то, что происходит. Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада, - пишет Фихтенберг.

В Совфеде обратили внимание на искренность слов писателя и отметили, что он указывает на правильные вещи.

-С каждым годом остается все меньше тех, кто помнит события Второй мировой войны. Это создает пространство для лжи и фальсификации истории. У многих сегодня недостает совести и гражданского мужества называть вещи своими именами. Иногда берет верх соблазн описать эту историю, как хотелось бы ее видеть, исходя из реалий XXI века, - комментирует телеканалу глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Принять участие в проекте #ПочтаПобеды может каждый.

Для этого нужно написать письмо по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Все сообщения будут переданы адресатам. Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов — на электронный адрес: pochtapobedy@rttv.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU