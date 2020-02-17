Экстремальную посадку самолёта во время шторма в Лондоне сняли на видео
Очевидцы сняли экстремальную посадку лайнера Airbus А-380 авиакомпании Etihad на взлётно-посадочную полосу британского аэропорта Хитроу во время шторма "Деннис" в Лондоне. Ролик опубликовали на YouTube канале SpeedbirdTV.
Из-за сильных порывов ветра, как показано на видео, самолёт зависает на полосой, а потом приземляется "боком".
Пилоты виртуозно сажают самолёты в шторм.
Ранее сайт kp.ru писал о суперциклоне "Деннис", который принесёт ураганные ветра, ливни и наводнения в Европейскую часть России и Москву. На Великобританию шторм обрушился на минувших выходных, 15-16 февраля. Его жертвами стали как минимум два человека, так же из-за сильного ветра и ливней вышли из берегов реки, подтопило дома.
15 февраля из-за ненастья в Великобритании отменили более 200 авиарейсов, порывы ветра достигали 70 метров в секунду. К борьбе с наводнениями из-за мощных ливней подключили армию.
Шторм Деннис в Британии.
Экстремальная посадку лайнера во время шторма в Лондоне попала на видео.На Британию обрушился шторм "Деннис"
ИСТОЧНИК KP.RU