2020-02-17T12:01:50+03:00
В мире

Экстремальную посадку самолёта во время шторма в Лондоне сняли на видео

Из-за сильных порывов ветра Аэробус завис над полосой, после чего приземляется "боком"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту ХитроуКамеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту ХитроуФото: Иван ВИСЛОВ
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Очевидцы сняли экстремальную посадку лайнера Airbus А-380 авиакомпании Etihad на взлётно-посадочную полосу британского аэропорта Хитроу во время шторма "Деннис" в Лондоне. Ролик опубликовали на YouTube канале SpeedbirdTV.

Из-за сильных порывов ветра, как показано на видео, самолёт зависает на полосой, а потом приземляется "боком".

Пилоты виртуозно сажают самолёты в шторм.

Ранее сайт kp.ru писал о суперциклоне "Деннис", который принесёт ураганные ветра, ливни и наводнения в Европейскую часть России и Москву. На Великобританию шторм обрушился на минувших выходных, 15-16 февраля. Его жертвами стали как минимум два человека, так же из-за сильного ветра и ливней вышли из берегов реки, подтопило дома.

15 февраля из-за ненастья в Великобритании отменили более 200 авиарейсов, порывы ветра достигали 70 метров в секунду. К борьбе с наводнениями из-за мощных ливней подключили армию.

Шторм Деннис в Британии.

Экстремальная посадку лайнера во время шторма в Лондоне попала на видео.На Британию обрушился шторм "Деннис"

ИСТОЧНИК KP.RU

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