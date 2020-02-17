Ливия ежедневно теряет по $60 млн из-за нефтяного эмбарго

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:16:12+03:00

В ЕС заявили, что Ливия теряет $60 млн каждый день Фото: REUTERS

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Ливия ежедневно теряет по 60 миллионов долларов из-за запрета на продажу нефтяного сырья в страны Европейского союза. Эмбарго серьезно ослабляет экономику североафриканского государства. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Вся помощь Евросоюза, предоставленная этой стране, составляет $600 млн, что эквивалентно 10 дням нефтепродажи", - сказал он на встрече глав МИД международного сообщества.

По словам Борреля, в Ливии сложилась "очень плохая" ситуация, а соглашение о прекращении огня постоянно нарушается. С запретом на поставки оружия в страну также возникли проблемы.

На фоне сказанного верховный представитель предложил дипломатам изучить вопрос об интенсификации берлинского мирного процесса и рассмотреть возможность ужесточения эмбарго на отправку вооружения, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в СБ ООН была принята резолюция по Ливии. В ней прописываются условия, которые должны соблюдать обе стороны конфликта - армия маршала Халифы Хафтара и правительство национального согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU