Названы регионы, где стали брать меньше всего ипотечных кредитов
Интерес к ипотечному кредитованию снизился по итогам 2019 года. Такие выводы делают эксперты, анализируя данные о выданных кредитах. Всего было оформлено 1 269 322 продуктов на сумму 2,848 трлн рублей, что на 13,8% меньше, чем в 2018 году.
Такие данные озвучили эксперты сервиса banki.ru. Статистика ЦБ подтверждает тенденцию к снижению: больше всего кредитов оформляют в Москве - 13,7% от общего количества.
Регионы-лидеры по количеству ипотечных кредитов:
Москва-13,7%,
Московская область - 8,5%,
Санкт-Петербург - 6,8%,
Тюменская область - 4,5%,
Свердловская область -3,2%.
Регионы-аутсайдеры по количеству ипотечных кредитов:
Ингушетия-0,01%,
Алтай - 0,05%,
Чукотский автономный округ - 0,06%,
Еврейская автономная область -0,07%,
Чеченская республика - 0,09%.
Чаще всего заемщики выбирают программу «Семейная ипотека». По данным ДОМ. РФ в IV квартале 2019 года на нее пришлось около 20% от общего числа кредитов.
Не меньшей популярностью пользуется «Дальневосточная ипотека», где процент по кредиту составляет всего два п.п, пишет Ридус.
ИСТОЧНИК KP.RU