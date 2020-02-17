Названы регионы, где стали брать меньше всего ипотечных кредитов

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:21:47+03:00

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Интерес к ипотечному кредитованию снизился по итогам 2019 года. Такие выводы делают эксперты, анализируя данные о выданных кредитах. Всего было оформлено 1 269 322 продуктов на сумму 2,848 трлн рублей, что на 13,8% меньше, чем в 2018 году.

Такие данные озвучили эксперты сервиса banki.ru. Статистика ЦБ подтверждает тенденцию к снижению: больше всего кредитов оформляют в Москве - 13,7% от общего количества.

Регионы-лидеры по количеству ипотечных кредитов:

Москва-13,7%,

Московская область - 8,5%,

Санкт-Петербург - 6,8%,

Тюменская область - 4,5%,

Свердловская область -3,2%.

Регионы-аутсайдеры по количеству ипотечных кредитов:

Ингушетия-0,01%,

Алтай - 0,05%,

Чукотский автономный округ - 0,06%,

Еврейская автономная область -0,07%,

Чеченская республика - 0,09%.

Чаще всего заемщики выбирают программу «Семейная ипотека». По данным ДОМ. РФ в IV квартале 2019 года на нее пришлось около 20% от общего числа кредитов.

Не меньшей популярностью пользуется «Дальневосточная ипотека», где процент по кредиту составляет всего два п.п, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU